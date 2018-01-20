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Bugünkü toplantı tamamlandı

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Bugünkü toplantı tamamlandı
CTP, HP, TDP ve DP heyetlerinin koalisyon protokolüne ilişkin bugünkü toplantısı tamamlandı.

Heyetler arası görüşmelere, 22 Ocak Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak milletvekili ant içme töreninin ardından devam edilecek.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, toplantının tamamlanmasının ardından TAK’a yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmenin uyumlu ve iyi niyetli yaklaşım içinde geçtiğini söyledi.

CTP Genel Merkezi’nde saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme 4.5 saat sürdü. 

SORAKIN: "HÜKÜMETİN CTP BAŞBAKANLIK VE 3 BAKANLIK, HP 3 BAKANLIK, DP VE TDP 2’ŞER BAKANLIK ŞEKLİNDE KURULMASI NETLEŞTİ"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Başbakanlık ve 3 bakanlık, Halkın Partisi’nin (HP) 3 bakanlık, Demokrat Parti’nin (DP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 2 bakanlık alması konusunda anlaşmaya varıldığını, ancak hangi partinin hangi bakanlıkları alacağının henüz netleşmediğini bildirdi.

Görüşmelerin birkaç gün içerisinde netleşebileceğini, olumlu sonuçlanması halinde hükümet programını görüşmeye başlayacaklarını kaydeden Sorakın, gelinen aşamada tarafların bakanlıkların sayıca dağılımı konusunda anlaştığını ancak hangi partinin hangi bakanlığı alacağının netleşmediğini, CTP’nin başbakanlık ve 3 bakanlık, HP’nin 3 bakanlık, TDP ve DP’nin de ikişer bakanlık üzerinde görev dağılımına gidildiğini ifade etti.

CTP Genel Sekreteri Sorakın bir soru üzerine, koalisyon protokolü üzerinde varılacak uzlaşının partilerin yetkili kurullarına sunulacağını, ardından hangi bakanlığın hangi partide olacağı konusunu sonuçlandırmaya gideceklerini, bilahare hükümet programı üzerinde çalışacaklarını söyledi.

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