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Bugün ve çarşamba günü sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve çarşamba günü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Bugün ve çarşamba günü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün ve çarşamba günü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi  ile soğuk ve nemli, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava; perşembe, cuma ve cumartesi günleri açık ve az bulutlu, pazar ve pazartesi günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı; genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18, çarşamba ve perşembe günlerinde ise 11-14 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, salı ve çarşamba günleri Güney ve Batı, perşembe günü ise Kuzey ve Batı  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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