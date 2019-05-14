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Bukalemunlar nasıl renk değiştirir? İşte büyük sır!

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Bukalemunlar üzerine yapılan bir araştırma bukalemunların renk değiştirmesinin bilinenden çok farklı olduğunu ortaya koydu.
Bukalemunlar nasıl renk değiştirir? İşte büyük sır!

Bukalemun renk değiştirme özelliğiyle doğadaki en dikkat çeken hayvanlardan biri. Birçok zaman ortama göre hal ve hareketlerini değiştiren insanlara “bukalemun gibi” yakıştırmasını yaparız ancak yeni yapılan araştırmayla aslında bukalemunların renk değiştirmediği ortaya çıktı.

Cenova Üniversitesi’nde fizikçi ve biyologların katılımıyla bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma bukalemunların renk değiştirme yöntemlerinin önceden bilinene göre çok daha farklı olduğunu ortaya çıkardı. Eskiden bukalemunların deri altında farklı renklere ait pigmentlerin olduğu ve bukalemunların bunları istediği şekilde kontrol ederek renk değiştirdiği düşünülüyordu.

ASLINDA RENK DEĞİŞTİRMİYORMUŞ

Bukalemunların pigmentlerle ilişkilendirilen renk değiştirme özelliğinin farklı ortaya çıkmasının yanında bukalemunların derilerinde normal renkleri olan yeşili içeren pigmentlerin bile olmadığı bulundu. Araştırma sonuçlarına göre bukalemunların bir pigment hücresinin içinde 130 nanometre boyutundaki bu küçük kristaller arasındaki boşluklar arttıkça, dışarıdan gelen ışınları yansıtması da farklılaşıyor. Yani aslında bukalemunun rengi aynı kalıyor fakat bize yansıyan renkler değişiyor. Farklı kristaller arası mesafelerde farklı renkler ortaya çıkıyor. Cenova Üniversitesi tarafından yapılan çalışmanın ayrıntılarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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