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Buket Aydın'dan ilk açıklama: İzne ayrıldım

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Kanal D'de Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiasının gündeme gelmesinin hemen sonrasında Kanal D Ana Haber'de Buket Aydın yer almadı. Aydın ise iddiaları yalanlayarak izne ayrıldığını açıkladı.
Buket Aydın'dan ilk açıklama: İzne ayrıldım

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın, bu akşam ekrana çıkarılmadı. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

İnternethaber.com'a açıklama yapan Buket Aydın ise kovulduğunu yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.

Odatv'de yer alan habere göre Buket Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı belirtilmişti.

Alınan bilgiye göre Buket Aydın kendini odasına kilitledi. İçeri kimse giremezken Aydın'ın odasının önünde ve stüdyonun girişinde güvenlik görevlisi bekledi.

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