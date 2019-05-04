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'Bulabileceğiniz en büyük televizyonu bulun'

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Game of Thrones oyuncusu Emilia Clarke beşinci bölümün 'çok çılgın' olacağını söyledi. Clarke, diziyi büyük ekranda izleme çağrısı yaptı.
'Bulabileceğiniz en büyük televizyonu bulun'

Final sezonuyla ekranlara gelen Game of Thrones’ta neler olacağı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizide Daenerys karakterini canlandıran Emilia Clarke, yaptığı açıklama ile beşinci bölüm için merak uyandırdı.

Jimmy Kimmel’ın programına konuk olan Clarke, dizinin beşinci bölümünün daha önceki her şeyden daha büyük olacağını söyledi. Clarke hayranlara, “Bulabilecekleri en büyük televizyonu bulmalarını” da söyledi.

Özellikle savaş sahnelerindeki ‘ışıksızlık’tan yakınan izleyiciler sosyal medyada çağrı yapmış ve daha aydınlık bölümler istediklerini söylemişlerdi. Diziden gelen açıklamada ise kullanıcıların bölümleri tablet veya telefonlarından izledikleri için göremedikleri belirtilmişti. 

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