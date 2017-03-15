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Bulancak’ta CHP’li Bektaşoğlu ve partililere saldırı

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Bulancak’ta CHP’li Bektaşoğlu ve partililere saldırı
Giresun’un Bulancak İlçesi’nde referandum öncesi temaslarda bulunan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ve beraberindeki partililer, bir kahvede kendilerine laf atanlarla tartıştı.

Bazı kişilerin ellerine aldıkları tahta parçaları ile üzerilerine yürümesi sonrasında kahveden çıkarak uzaklaşan Bektaşoğlu ve partililer olayın provokasyon amaçlı olduğunu ve önceden planlandığını ileri sürdü. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Referandum öncesi Giresun ve ilçelerinde dün temaslarda bulunan CHP Milletvekili Bektaşoğlu, Bulancak ilçesinde bir kahvehaneye girerek vatandaşlarla konuşmaya başladı. İddialara göre, bir kişinin ‘evet' oyu vereceğini belirterek laf atması sonrasında bu kişi ile Bektaşoğlu ve CHP’liler arasında başlayan tartışma, tepki gösteren başka kişilerin de katılmasıyla büyüdü.

Kahvehanede bulunanlardan bazıları Bektaşoğlu ve beraberindekilere ‘çıkın, gidin' diye bağırıp tepki gösterirken, iki kişi de ellerine aldıkları tahta parçaları ile grubun üzerine yürüdü. Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ve beraberindekiler, giderek artan tepkiler nedeniyle kahveden çıkmak zorunda kaldı.

Olay sonrasında yazılı açıklama yapan Milletvekili Bektaşoğlu, referandum çalışması yaparken saldırıya uğradıklarını söyledi. Açıklamada, 4-5 kişilik grubun önce sözlü, küfürlü, sonra da fiziki saldırıda bulunduğu belirtilerek, provokatif saldırının önceden planlandığı ileri sürüldü. Bektaşoğlu, “O anda değil, önceden planlanmış, kayıta hazır cep telefonunun bile düşünüldüğü bir organizasyon ve mizansenle gerçekleştirildi” iddialarına yer verildi.

 

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

 

Yaşadıklarını anlatan CHP Bulancak İlçe Başkanı Reşat Özdemir, referandum çalışması için kahve ziyaretleri yaptıklarını belirterek, “Bir kahveye girdik. 5 masada oturanlarla görüştük. Son masaya gittiğimizde içlerinden biri, ‘Buraya niye geldiniz …rin gidin' dedi. Vekilimiz Bektaşoğlu'nun yapılanın yakışıksız olduğunu söylemesi üzerine  ıstakalarla saldırmaya kalktılar. Olayın fazla büyümemesi için kahveden ayrıldık. Bir süre sonra ‘geçmiş olsun' telefonları geldi. Görüntüler sosyal medyaya atılmış. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduk. 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanmasını istemediğimiz üzücü bir olay” dedi.

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