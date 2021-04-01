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“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.
“Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Komite bu sabah saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. 

Komite toplantısına davetli olarak, Belediyeler Birliği’nden Mahmut Özçınar, Müjgan Irkad, Başbakanlık’tan Bügem Kırgın, Sağlık Bakanlığı’ndan Fatme Memich, Çiğdem Çağa, Figen İnce ve Polis Genel Müdürlüğü’nden Mahmut Gümüşsoy katılarak komiteye görüş ve önerilerini aktardı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayıca TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Covid-19 ile mücadele kapsamında hastalığın ülkemizdeki yayılımının önlenmesi ve/veya hafifletilmesi amacı ile Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile oluşturulan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin önerileri ile Dünya Sağlık Örgütünün önerilerini dikkate alarak birtakım önlemler Bakanlığımızca alınmaktadır. Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de virüsün mutasyona uğramış versiyonları bulunması nedeni ile yaşanan bulaş riskini azaltmak ve/veya kontrol altına alabilmek için alınacak olan kararların genişletilmesi ve alınan kararlara uyulmaması halinde uygulanacak olan idari yaptırımlar ile suç ve cezaların yasal olarak düzenlenmesi gerekmektedir.”

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