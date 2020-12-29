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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplanıyor!

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu akşam saat 21.30’da acil olarak toplanma kararı aldı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil toplanıyor!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu akşam saat 21.30’da acil olarak toplanma kararı aldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de ve Güney Kıbrıs’ta artış gösteren vakalar nedeniyle komitenin acil toplanma kararı aldığını açıkladı.

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