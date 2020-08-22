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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ek kararlar açıkladı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ek kararlar açıkladı.Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi acil alınan ek kararlarını açıkladı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ek kararlar açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan vaka sayıları nedeni ile Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının vemiş oluğu yetkiye istinaden 22 Ağustos 2020 tarihinde acil aldığı ek kararları açıkladı.

İşte açıklanan kararlar;

1. Günlük uçuş sayısının 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24:00’ten itibaren 6 uçuş ile sınırlandırılması. (Özel uçaklar hariç)

2. Günlük Girne Limanına yolcu taşıyan 2 şirketin getireceği yolcu sayısının 125+125=250 yolcu olarak sınırlandırılması. (Özel yatlar hariç) 23 Ağustos, 2020 tarihinde 24:00’ten  itibaren

3. Havaalanı inşaatı yapan Taş Yapı İnşaat Şirketi çalışanlarının şantiye içinde karantinaya alınması.

4. Açık alanda düzenlenecek eğlencelerin kişi sayısının 100 kişi ile sınırlandırılması. Kapalı alanlarda ise kişi sayısının;  200 m2 ve üzere yerlerde maximum 50 kişi 100-200 m2 arası yerlerde maximum 30 kişi 50-100 m2 arası yerlerde maximum 20 kişi 50 m2 altındaki yerlerde maximum 10 kişi ile sınırlandırılması.

5. Düğünlerde maske takılmasının zorunlu olması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el sıkışması ve temasın olmaması. Bu kararlar Bulaşıcı Hastalılar Üst Komitesinin rutin haftalık toplantılarında tekrar değerlendirilecektir.

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