Ana Sayfa
Günün Haberleri
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
1.473,430
Altın
484,28
Dolar
8,2900
Euro
9,7950
Lefkoşa
35 °C
Mağusa
35 °C
Girne
32 °C
Güzelyurt
32 °C
İskele
35 °C
İstanbul
28 °C
Ankara
30 °C
Garaböcü Halk Masalı Salı Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek
77 Yaşındaki Şahıs Kayıp
Gönyeli’de korkutan kaza… Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı
Sosyal medya onu konuşuyor: Nâzım Özgün İpek'in hikayesi yürek burktu
DSÖ uyardı
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik"
Dünya’nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu
Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”
E-Ticaret Kapsamındaki Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi
2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor
GMB’de süresiz grev başlıyor
Mağusa’ya Bağlı Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi
Bakanlar Kurulu Toplantısı Yeniden Başladı
Hava Sıcaklığı Düşecek...
KIBRIS
DÜNYA
TÜRKİYE
ÖZEL HABER
EĞİTİM
KÜLTÜR/ SANAT
SAĞLIK
SPOR
EKONOMİ
TURİZM
TEKNOLOJİ
ENGLISH
SON DAKİKA
Kuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı
Garaböcü Halk Masalı Salı Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek
Sosyal medya onu konuşuyor: Nâzım Özgün İpek'in hikayesi yürek burktu
Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”
E-Ticaret Kapsamındaki Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi
2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor
Bakanlar Kurulu Toplantısı Yeniden Başladı
Bakanlar Kurulu Toplantısı Verilen Aranın Ardından Devam Edecek
Aktunç: “Sızıntı Düne Göre Daha Uzaklaştı”
Üç Meslek Örgütü “Birlikte Hareket Etme, İş Birliği ve Güç Birliği” Kararı Aldı
2021 yazında da 16 farklı ülkeden öğrenci ağırladı
AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
Sağlık Bakanlığı: Belediyelerde antijen testi yapılmaya devam edilecek
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı
Ana Sayfa
»
KIBRIS
»
KIBRIS
01.09.2021 16:21
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı.
İşte detaylar;
Etiketler:
son dakika
,
detay
,
kıbrıs
,
kktc
,
haber
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (31 Ağustos 2021)
Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı tam 91 yıl sonra ortaya çı
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (30 Ağustos 2021)
Gezegenlerin İsimleri: Dünya'nın Adı Neden Dünya'dır?
Diğer Haberler
77 Yaşındaki Şahıs Kayıp
77 Yaşındaki Şahıs Kayıp
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı
Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”
Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”
E-Ticaret Kapsamındaki Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi
E-Ticaret Kapsamındaki Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi
2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor
2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor
GMB’de süresiz grev başlıyor
GMB’de süresiz grev başlıyor
Bakanlar Kurulu Toplantısı Yeniden Başladı
01 Eylül 2021 Çarşamba 15:07
Hava Sıcaklığı Düşecek...
01 Eylül 2021 Çarşamba 14:42
Bakanlar Kurulu Toplantısı Verilen Aranın Ardından Devam Edecek
01 Eylül 2021 Çarşamba 14:17
Aktunç: “Sızıntı Düne Göre Daha Uzaklaştı”
01 Eylül 2021 Çarşamba 14:14
Üç Meslek Örgütü “Birlikte Hareket Etme, İş Birliği ve Güç Birliği” Kararı Aldı
01 Eylül 2021 Çarşamba 14:12
Bakanlar Kurulu sona erdi
01 Eylül 2021 Çarşamba 13:30
Kararlar RESMİ GAZETE'de yayınlanmadı, testlerde karmaşa çıktı!
01 Eylül 2021 Çarşamba 13:24
Fikri Ataoğlu: “Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir”
01 Eylül 2021 Çarşamba 12:46
Özyiğit: “Dünyanın Savaşa ve Acıya Değil, Barışa ve Huzura İhtiyacı Var”
01 Eylül 2021 Çarşamba 12:44
Ataoğlu: Barışa olan ihtiyaç her zamankinden fazla gereklidir
01 Eylül 2021 Çarşamba 12:38
YAZARLAR
Adem KAVAZ
Başarısızlık Grafiğini Değiştirmeye Yetecek Mi?
Hatice İNTAÇ
Kalbimizdeki en kalıcı yaralar sevdiklerimizin açtığıdır
Fırat Borak
Yerelden, Genele Planlama!
Erkut YILMABAŞAR
Bayrak tartışmaları ve ihalesiz işler!
Arif Alasya
2015 SONRASI VE AKINCI.
Ayşegül Garabli
SON ADIM..
Fatma Baysal
SURLAR İÇİ’NDE KOLAYDIR ÖLMEK
Ediz TUNCEL
Göz göre göre…
Taner ULUTAŞ
İnşallah St. Lois ile Hakkaido Adası gibi olmayız !...
Ali KİŞMİR
FIRSAT VE KORKU
Turgut ÇALICI
İki Lakırdı da benden!
Yrd. Doç. Ercan HOŞKARA
Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Rana Sarro
Başıma gelen skandal olayı yazıyorum…
Nezihi BEYAZ
Zoru Başardılar
Ahmet İşcan
Mustafa Akıncı’ya Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği !..
Özal Ziya
Hükümet "huzur ve güvenlik"konusunu ciddiye almalı
Mesut GÜNSEV
ALTINI ÇİZDİĞİM SATIRLAR
Münür Rahvancıoğlu
Popülizm Nedir? Ne Değildir?
Hare Ergen
Babanın Gidişi
Cenk DİLER
“Kermiya’ya kaç, Yenişehir’e tut” mantığı olmasın!
Mustafa Keleşzade
Herkes bu kadar yalnızken neden herkes bu kadar yalnız?!
Tahsin Oygar
Nasıl iyi olunur?
Melin ULUÇ
‘’Haklı olmak’’ istersen…
Ali Can
Huş Behram
Yusuf Özgü SERTEL
Boşluğu Bilim-Kültür-Sanat doldursun
1
2
3
4
5
< hr>
SON DAKİKA HABERLER
16:38 -
Garaböcü Halk Masalı Salı Günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Önünde Sahnelenecek
16:35 -
77 Yaşındaki Şahıs Kayıp
16:28 -
Gönyeli’de korkutan kaza… Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
16:21 -
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi haftalık salgın raporunu açıkladı
16:14 -
Sosyal medya onu konuşuyor: Nâzım Özgün İpek'in hikayesi yürek burktu
16:13 -
DSÖ uyardı
16:05 -
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Petrol sızıntısına bağlı kirlilik için harekete geçtik"
15:49 -
Dünya’nın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu
15:20 -
Günay: “2021 Mali Yılının İkinci Çeyreğinde Kamu Maliyesi 228,2 Milyon TL Açık Verdi”
15:19 -
E-Ticaret Kapsamındaki Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi
15:17 -
2021-2022 Av Sezonu 5 Eylül’de İnce Avla Başlıyor
15:10 -
GMB’de süresiz grev başlıyor
15:08 -
Mağusa’ya Bağlı Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi
15:07 -
Bakanlar Kurulu Toplantısı Yeniden Başladı
14:42 -
Hava Sıcaklığı Düşecek...
FOTO GALERİ
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (31 Ağustos 2021)
Atatürk'ün daha önce hiç görülmemiş fotoğrafı tam 91 yıl sonra ortaya çı
KKTC'de Gazeteler Bugün Ne Manşet Attı? (30 Ağustos 2021)
Gezegenlerin İsimleri: Dünya'nın Adı Neden Dünya'dır?
1
2
3
4
5
6
7
8
VİDEO GALERİ
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Taner Ulutaş yazdı... Yani siz bunun adına demokrasi mi diyorsunuz?
GMB’de süresiz grev başlıyor
DSÖ'den "Mu Varyantı" uyarısı
Bakanlar Kurulu toplanıyor
BU AY
|
BU HAFTA
|
DÜN
Ana Sayfa
|
SPOR
|
Para Borsa
|
DAÜ - Doğu Akdeniz Üniversitesi
|
Rio2016
|
LAÜ - Lefke Avrupa Üniversitesi
|
NEGOTIATIONS
|
İletişim
|
YDÜ - Yakın Doğu Üniversitesi
|
FILE
|
Ziyaretçi Defteri
|
GÜ - Girne Üniversitesi
|
GÜNEY KIBRIS
|
Site Haritaları
|
Eğitim
|
Avrupa
|
RSS
|
ARUCAD
|
EMEK
|
KADIN
|
İngiltere
|
YAŞAM
|
CİNSEL SAĞLIK
|
Belediye Seçimleri 24 Haziran 2018
|
ÇEVRE
|
PARA
|
Sektörel Haber
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.