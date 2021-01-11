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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı!

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45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıkladı!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

1.            Saat 22:00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane,  spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. 22:00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görülmüştür. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin ondört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir.

2.            Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

3.            Meyhane, masaj salonları, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

4.            Ülkemizde yerel vakaların artış göstermesi nedeniyle BM,AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

5.            Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve ondördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

6.            Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

7.            Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

8.            Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

9.            Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 15 Ocak 2021 tarihine kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

10.          Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

11.          Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

12.          Beyramudu’nda ikamet eden kişilerin Üstler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üstler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

13.          10 Ocak 2021 tarihine kadar alınan evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

14.          Her türlü eğlence faaliyetlerinin, işyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro,  doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın 15 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

15.          Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

16.          Takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

17.          Risk grubunda bulunan ve hizmetlerine elzem ihtiyaç duyulan sağlık çalışanları ve polis mensuplarının sosyal yaşamlarında toplu faaliyetlere katılmaması ve maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına azami dikkat etmeleri hayati önem arz etmektedir.

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