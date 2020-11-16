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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son alınan kararları açıkladı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son alınan kararları açıkladı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son alınan kararları açıkladı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son alınan kararları açıkladı.

İşte o kararlar:

1. 16 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 30 Kasım 2020 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

2. GKRY’nde artan vaka sayılarına istinaden Kurulumuz alınan tüm kararları yeniden değerlendirmiştir. 17.11.2020 tarihinden itibaren GKRY’nden ülkemize giriş yapacak ve ülkemizde 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verilmiştir. Ancak GKRY’nden 3 gün veya daha kısa süre için ülkemize giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Bu kişilere girişte Muhaceret görevlileri tarafından sözlü olarak bilgi verilecektir. Bu uygulamadan GKRY’nde çalışanlar,eğitim görenler(kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olup bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecektir.

3. Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının açılma kararının 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

4. Eğlence mekanları olan club ve diskoların 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

5. Spor Dairesi Müdürlüğü’nün tarafından tarafımıza iletilen talep doğrultusunda Kempo sporunun branşları içinde bulunan temassız sporların yapılması uygun görülmüştür.

6. Sergilerin sosyal mesafe, maske pandemi kuralları kapsamında açılmalarına karar verilmiştir.

7. Sinema ve tiyatroların gerçekleştirileceği alanlarda gerekli hijyen ve ortam havalandırılmasının sağlanması ayrıca seyircilerin ön ve arka olarak çapraz oturtulacak şekilde ve en az 1.5 metre ara ile oturtulması kaydı ile açılmalarına karar verilmiştir. 

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