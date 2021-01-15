  • BIST 1.524
  • Altın 438,471
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPilli: 28’i yerel 31 pozitif vakaya rastlandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantıda...Okullar ne olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

» »
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantıda...Okullar ne olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantıda...Okullar ne olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplantısı öğle saatlerinden beridir devam ediyor.  Artan yerel vakalar nedeniyle, yerel bulaşı önlemek için komitenin yeni kararlar alması bekleniyor.

DETAY ÖZEL-BARIŞ CAN ŞEKERCİ

Yasakların devam edip etmeyeceği merak konusu...

Eğlence mekanları yeniden açılmak istedikleri konusunda açıklamalar yaparken bir çok işyeri de pandeminin ekonomik olarak yarattığı zorluklardan rahatsız ve açılma istiyor. Ancak yerel vakaların artmaya devam ediyor.

Yeni kararlar arasında Okulların açılmasının bir hafta erteleneceği,Gece sokağa çıkma yasağının geleceği konusunda iddialar var. 

Komite kararlarının açıklanması bekleniyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu:Kolejlere Giriş sınavı 20 Şubat'ta15 Ocak 2021 Cuma 20:43
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:"Benim seçilmemle Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açıldı"15 Ocak 2021 Cuma 20:21
  • Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması15 Ocak 2021 Cuma 20:11
  • Harmancı:Bakan yakını,Örgütten ahbapların poz poz aşı yaptırması yerin dibine girilme sebebidir15 Ocak 2021 Cuma 19:50
  • BTHK deniz telsizleri yenileme işlemlerinin artık kurumun internet sayfasından yapılabileceğini duyurdu15 Ocak 2021 Cuma 19:35
  • Cumhurbaşkanlığı TAK Yönetim Kurulu üyeliklerine Alihan Pehlivan ve Aydın Akkurt’u atadı15 Ocak 2021 Cuma 19:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kapanma gündemimizde yok15 Ocak 2021 Cuma 19:19
  • 2 üründe limit üstü kalıntı15 Ocak 2021 Cuma 18:57
  • Saner:Hedefimiz,toplumun %80'ini aşılamak15 Ocak 2021 Cuma 18:49
  • Tatar Parti Başkanlarıyla görüştü...Erken seçime sıcak bakmıyorum15 Ocak 2021 Cuma 18:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti