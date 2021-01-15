Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantıda...Okullar ne olacak? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun toplantısı öğle saatlerinden beridir devam ediyor. Artan yerel vakalar nedeniyle, yerel bulaşı önlemek için komitenin yeni kararlar alması bekleniyor.

DETAY ÖZEL-BARIŞ CAN ŞEKERCİ

Yasakların devam edip etmeyeceği merak konusu...

Eğlence mekanları yeniden açılmak istedikleri konusunda açıklamalar yaparken bir çok işyeri de pandeminin ekonomik olarak yarattığı zorluklardan rahatsız ve açılma istiyor. Ancak yerel vakaların artmaya devam ediyor.

Yeni kararlar arasında Okulların açılmasının bir hafta erteleneceği,Gece sokağa çıkma yasağının geleceği konusunda iddialar var.

Komite kararlarının açıklanması bekleniyor