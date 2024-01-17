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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar açıklandı.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı

İşte alınan kararlar:

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

1.    Üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları zorunludur. Ayrıca yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişiler maske takacaklardır. 
2.    Özellikle risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir. 
3.    Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir. 
4.    Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.  
5.    Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
6.    Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.

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