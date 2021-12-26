Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını belirledi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karalara uyulmaması halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacak.
Uygulanacak kurallar İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek.
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