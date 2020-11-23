Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni düzenleme!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi korona virüs tedbirleri kapsamında bir düzenleme yaptı.

Güney Kıbrıs'tan Yeşilırmak sınır kapısını kullanarak Kuzey’e geçecek olan ambulans şoförleri, sağlık personeli ve taşıdıkları hastalardan PCR testi istenmemesi ve yine bu kapıdan geçecek diğer kişilerden son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenmesine karar verildi. İlgili karar bu gece yarısı 23.59'dan itibaren geçerli olacak.