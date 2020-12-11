Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nden, yeni kararlar

Resmi Gazetede yayımlanan ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili alınan karar yeniden değerlendirilmiş olup, 23.12.2020 tarih ve saat 23.59’a kadar devam etmesine karar verilmiştir. Ancak, ülkeye 3 günlük karantinasız girişlerle ilgili 16.12.2020 tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacaktır.