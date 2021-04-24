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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı'ndan ''Eylem'' açıklaması

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Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar bir açıklama yayınladı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı'ndan ''Eylem'' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar  bir açıklama yayınladı.

İşte açıklama;

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı  Doç. Dr. Deren Oygar bir duyuru yayınladı.Büyük eyleme saatler kala yayınlanan duyuruda yasal işlem uyarısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı  Doç. Dr. Deren Oygar'ın açıklaması:

" Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi tarafından alınan karara göre açık alanlarda yapılması planlanan eylem miting ve törenlerin sosyal mesafe,  maske kullanımı ve azami 50 kişi katılım kuralına uygun yapılması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde  yasal işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgine sunarım. 

Doç. Dr. Deren Oygar

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