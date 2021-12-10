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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Kararları Açıklandı
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10.12.2021 20:52
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Kararları Açıklandı
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, yeni kararları açıkladı. Kararlar şu şekilde:
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