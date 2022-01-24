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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni kararlarını açıkladı

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni kararlarını açıkladı. 
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yeni kararlarını açıkladı


Okullarla ilgili öne çıkan bazı kararlara göre, okul öncesi öğrenciler için tarama testi zorunlu değil ancak bu öğrencilerle aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi talep edilecek. 


İlköğretimde birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencileri her 7 günde bir antijen testlerini yapabilirler ancak bu öğrencilerin test yapamaması halinde aynı evde yaşayan bir veliden aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testi istenecek. 


Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 7 günde bir, aşısız olmaları halinde son 72 saatte bir antijen testlerini yineleyecek. 


ADA İÇİ GEÇİLERE YENİ DÜZENLEME
Ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “Seviye 3” kurallarının uygulanmasına devam edilecek ancak aşıya göre değişen bazı uygulamalar getirdi.


Bugün uygulamaya giren kurallara göre, sınır kapılarında aşılılardan 7 günlük PCR/antijen test, aşısızlardan ise 72 saatlik PCR test ya da 48 saatlik hızlı testi istenecek ancak aşılara getirilen “geçerlilik sürelerine” bağlı olarak 3. doz aşısını olmayan aşılılar, aşısız muamelesi görecek.


Astra Zeneca, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin ikinci dozunun üzerinden 7 ay, Sinovac, Sinopharm, Sputnik ya da Johnson aşısı olan kişilerin ikinci dozunun üzerinden 3 ay geçmesi halinde 3. dozunu yapmamış kişilerin aşıları geçersiz kabul edilecek. 


Gerekli sürede üçüncü dozu yapmadığı için aşıları geçersiz kabul edilecek kişilerle, hiç aşılanmamış kişiler ve 12 yaş üzerindeki kişilerin geçişlerde 72 saatlik PCR ya da 48 saatlik hızlı test ibraz etmesi gerekiyor.


5-11 yaş grubu ise bundan sonra geçişlerde, aşısız lise öğrencileri gibi 7 günlük PCR/antijen test ibraz etmek zorunda.  

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