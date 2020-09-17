Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi”, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan oybirliğiyle geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de başlayan toplantısında, yasa önerisinin üçüncü ve son görüşmesi yapıldı.

ÖZYİĞİT

Yasa önerisinin oylanmasından önce söz alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, salgında mart ayında başlanan noktaya geri dönüldüğünü, kontrolün kaçırılması halinde gidilecek noktanın belli olduğunu, kapanmanın gündeme geleceğini söyledi. Özyiğit, “Can kayıpları da yaşanırsa kapanmaktan başka çaremiz olamayacak” dedi.

Özyiğit, sağlık çalışanlarının ellerinden geleni yaptığını, cezaların caydırıcı olması noktasında yasanın önemli olduğunu kaydetti.

Yasanın bütününe onay vereceklerini ancak belediyelerle ilgili maddeye onay vermeyeceklerini söyleyen Özyiğit, bakanlıkla beraber belediyelerin de denetleme yetkisi olmasına yönelik maddenin düzenlenmesi taleplerinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Özyiğit, TDP’nin ülkeye girişlerde, denetimli sistemle ilgili önerisinin konuşulması gerektiğini belirtti.

ATAOĞLU

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise, yasanın denetim ve caydırıcılık noktasında önemli olduğunu ancak vatandaşların da göreceği açığı bildirebileceği bir telefon numarasına ihtiyaç duyulduğunu, bunun yasada belirtilmediğini söyledi.

Ataoğlu, yasada yerel yönetimlere verilen yetkinin Bakanlar Kuruluna aktarıldığı ve ihbarlar için irtibat numarasına yer verilmediği eleştirisinde bulundu.

Son dönemde yapılan 500 kişilik istihdamın, sağlığa yönelik kullanılması çağrısında bulunan Ataoğlu, vatandaşların cezaların yüksek olduğu ve ödeyemeyecekleri şikayetinde bulunduklarını dile getirdi.

Ataoğlu, sıfır vakaya yeniden ulaşılmasıyla, turizm ve eğitimin daha iyi noktalara gelebileceğini, esnafın da bundan olumlu etkileneceğini belirtti.

ROGERS

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers, komitenin yasa üzerinde büyük emek harcadığını, adil, caydırıcı düzenlemeler yapıldığını, topluma ceza kesmek değil, tedbirlerin uygulanmasını sağlama amacı güttüklerini belirtti.

Herkesin hayatın devam edebilmesini sağlamak için üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Rogers, yasanın uygulanabilir bir yasa olduğunu, ihtiyaç olması halinde düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti.

Rogers, HP’nın yasaya olumlu oy vereceğini dile getirdi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, yasayı önemsediklerini, işlevsel hale gelebilmesi için komite aşamasında katkı koyduklarını belirtti.

Yasanın kısa sürede yürürlüğe gireceğini söyleyen Özdenefe, ancak hükümetin rehavete kapılma lüksü olmadığını, yapması gerekenleri süratle tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Her şeyden önce planlama ve yol haritasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Özdenefe, denetleme ayağının cezalandırmadan daha önceliği olduğunu belirtti.

Belediyeler Yasası’nda belediye yetki ve sorumluluklarının baki olduğunu kaydeden Özdenefe, cezaların uygulanması ile ilgili belediyeye yetki verilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Özdenefe, CTP’nin yasaya olumlu oy vereceğini ifade etti.

Muhalefetin bugünkü Meclis oturumunda nisaba da destek verdiğini söyleyen Özdenefe, CTP, TDP ve DP’nin nisaba destek vererek sorumlulukla davrandıklarını belirtti.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise, pandemi süreciyle yasanın eksikliklerinin ortaya çıktığını, bu önerinin bu nedenle hazırlandığını, yasaya çok emek verildiğini söyledi.

Canaltay, komiteye, muhalefete ve tüm destek verenlere teşekkür etti.

Pandemi döneminde kurallara uymanın önemli olduğunu ancak toplumun kuralara uymayı sevmediğini dile getiren Canaltay, cezaların caydırıcı olması amacıyla rakamların yüksek olduğunu söyledi.

Halkın farkındalığını artırma noktasında yasanın önemli olduğunu belirten Canaltay, Cumhurbaşkanın yasayı bir an önce onaylaması temennisinde bulundu.

UBP’nin olumlu oy vereceğini söyleyen Canaltay, halka da kurallara uymaları çağrısında bulundu.

ULUÇAY

Ardında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, salgına yönelik zorlu mücadelede caydırıcı cezaların önlemlerin uygulanması noktasında daha iyi bir ortam yaratması temennisinde bulunarak, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra, Meclis Genel Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi’ni oybirliğiyle kabul etti. Oylamadan sonra Genel Kurul’un olağanüstü toplantısı tamamlandı.