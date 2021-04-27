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Buldan: 128 milyar dolar ÖSO çetelerine maaş olarak verildi

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "128 milyar dolar rezervin büyük bölümünün 31 Mart seçimlerinde kullanıldığı sır değildir" dedi
Buldan: 128 milyar dolar ÖSO çetelerine maaş olarak verildi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında dün görülmeye başlanan Kobani davasına değinen Buldan, "ürkiye tarihinin en büyük siyasi kumpas davalarından biri olan Kobani yalanları davasının ilk duruşması Sincan’da başladı.  Desteğini sunan herkese teşekkür ediyoruz. Dünkü duruşmanın kendisi de hukuksuzluklarla doluydu" diye konuştu.

"Provokasyonun başlangıcı Erdoğan'ın  'Kobane düştü düşüyor' açıklamasıdır"

Buldan şu ifadelerle devam etti:

Yalanlarla açılan dava hukuksuzlukla başladı. Taraflı olduğunu saklamayan bir mahkeme başkanı heyetinin özellikle tam bir suçluluk psikolojisini, gerçeklerin açığa çıkmasından duyulan korkuyu bir kez daha gösterdi. Sanık sandalyesinde olan HDP değildir, asıl bu kumpasın sahipleri sanık sandalyesindedir.  HDP bu kumpas davasında yargılanan değil yargılayan olacaktır. HDP bu davada hesap veren değil hesap soran olacaktır. Arkadaşlarımız duruşma süresince tüm gerçekleri ortaya koyacaktır. Bu hukuki değil siyasi bir davadır. Provokasyonun başlangıcı Erdoğan'ın 7 Ekim'de Antep'te "Kobane düştü düşüyor" açıklaması olmuştur. Aynı gün Muş Varto'da polisin bir genci vurarak öldürmüştür. Halkın demokratik tepkileri kanla bastırılmıştır.

"İmralı heyeti" olarak 48 saat boyunca İçişleri Bakanlığı'nda "provokasyonların" önüne geçmek için mesai harcadıklarını belirten Buldan, "İçişleri Bakanı o gün bize, 'güvenlik güçleri içinde kontrol edemediğimiz gruplar var' demiştir. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen o kontrol edilemeyen güçlerle ilgili açılan tek bir soruşturma yoktur. O güçler neden yargı önüne çıkarılmadı? O dönem görev yapan vali ve emniyet mensuplarından kaçı 15 Temmuz'da yer aldı, kaçı halen görevde?" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı'nın ifadelerini hatırlattı

Merkez Bankası rezervlerinden kaybolduğu iddia dilen "128 milyar dolar" tartışmasına değinen Buldan şunları kaydetti:

Tane tane 128 tane yalan uyduruluyor ancak bir türlü açıklayamıyorlar. 128 milyar dolar rezervin büyük bölümünün 31 Mart seçimlerinde kullanıldığı sır değildir. Merkez Bankası Başkanı, "O İHA'lar, SİHA'lar bedava uçmuyor" dedi. Bu söz, o rezervlerin Suriye savaşına harcandığının, ÖSO çetelerine maaş olarak verildiğinin itirafıdır.

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