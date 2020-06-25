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Bulduğu iki ‘taş’ sayesinde milyoner oldu

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Tanzanyalı bir madenci, yerin altından çıkardığı iki ‘taş’ sayesinde milyoner oldu. Takı ve süs eşyası yapımında kullanılan ‘Tanzanit’ adlı değerli taşları 3.4 milyon dolara (23.32 milyon lira) sattı.
Bulduğu iki ‘taş’ sayesinde milyoner oldu

Saniniu Laizer, geçen hafta bulduğu, 9.2 ve 5.8 kilogram ağırlığındaki taşları dün ülkenin maden bakanlığına sattı. Bakanlık, toplam ağırlıkları 15 kilogram olan taşların, ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük Tanzanitler olduğunu açıkladı. Daha önce bulunan en büyük taş 3.3 kilogram ağırlığındaydı.

30’u aşkın çocuğu olan ve ülkenin devlet başkanı John Magufuli’den tebrik telefonu alan Laizer, kutlama için büyük bir parti düzenleyeceğini söyledi. Yaşadığı Simanjiro bölgesinde okul ve alışveriş merkezi yaptıracağını anlatan Laizer şu ifadeleri kullandı: “Bir günde milyoner oldum. Ben eğitimli değilim ama yaşadığım yerdeki yoksul ailelerin çocuklarının okumasını istiyorum. 2 bin koyunum var onlarla ilgilenmeye devam edeceğim. Yaşam düzenimi değiştirmeyeceğim. Sonradan zengin olan diğerleri gibi davranmayacağım.”

Yerkürede en nadir rastlanan değerli taşlardan Tanzanit Tanzanya’nın kuzeyinde bulunuyor. Uzmanlar, mavi, yeşil, kırmızı renklerinde olan taşın 20 yıl içinde tükenebileceğini söylüyor. Laizer gibi, ‘küçük çaplı’ madencilerin Tanzanit çıkarmak için izin belgeleri olması gerekiyor.

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