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Bulduğu yarım milyon doları sahibine teslim ederek iş istedi

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Arjantin’in Nogoya şehri sakini olan bir gencin, bulduğu 500 bin doları sahibine teslim ederek karşılığında bir iş istediği belirtildi.
Bulduğu yarım milyon doları sahibine teslim ederek iş istedi

Arjantin medyasının haberine göre, Jose Sanchez kız arkadaşı ve iki çocuğuyla birlikte kiralık bir dairede oturuyor ve sabit bir geliri yok. Telefonla görüşen bir adamın arabasına binerken çantasını sokakta unuttuğu gören Sanchez, adamı durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

 

Çantanın içinden yaklaşık 500 bin dolar çıktı. Genç adam, hayatından hiçbir zaman bu kadar parayı bir arada görmediğini söyledi.

Polisi aradığını ama telefona kimsenin çıkmadığını anlatan Sanchez, yerel bir radyoyu arayıp çantanın sahibini bulmakta yardım istedi. Parayı kaybeden adam, Sanchez'le görüştü ve çantasını geri aldı.

Mutluluktan dört köşe olan çanta sahibi, Sanchez'e 1 milyon peso (25 bin dolar) veya bir daire satın almayı teklif etti, ama genç adam bu teklifi geri çevirerek bir iş istedi. İşadamı, genç adama iş bulacağına söz verdi.

Yerel radyonun bu hikayeyi anlatması üzerine Sanchez'e iş teklifleri yağmaya başladı.

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