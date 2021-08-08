Bülent Akarcalı’dan öneri: KKTC'de trafiği sağa alalım!

Türkiye’nin tanınmış isimlerinden eski siyasetçi Bülent Akarcalı Milliyet Gazetesi’nde yazdığı köşesinde ilginç bir öneriyi ortaya attı.

Akarcalı “KKTC’ de yol ayrımı” başlıklı yazısında KKTC’de trafiğin sağdan ilerlemesi gerektiğini savundu.

Akarcalı’nın bu önerisi KKTC’de tepkilere neden olurken yüzlerce vatandaş bu durumun ciddi trafik kazalarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Uzun yıllar ANAP milletvekili olarak TBMM’de de görev yapan Akarcalı, 1980’li yıllarda KKTC’de trafiğin sağdan ilerlemesi için çaba gösterdiğini anlattığı yazısında, “…Yapabilseydik, ki o tarihlerde oldukça kolaydı araç sayısı çok azdı, Kıbrıs’ın geleceğinde Türklerin, 10 senede 3 ayrı katliamdan sonra Rumlarla kesinlikle birlikte yaşayamayacaklarını somut biçimde kanıtlamış olacaktık” ifadelerini kullandı.

“İsveç bunu başardıysa 400.000’lik nüfusuyla KKTC’de başarabilir”

Bülent Akarcalı yazısını şöyle sürdürdü: 1966 yılında Brüksel’de öğrenciyken birkaç arkadaş arabayla Almanya’nın Lubeck limanından feribotla İsveç’e geçmiştik. Feribotta bize birer broşür verilerek “İsveç’in bir süre önce solda olan trafiği sağa aldığını, ancak İsveçli sürücülerde yerleşmiş olan soldan gitme alışkanlığının bazı tehlikeli durumlara yol açabileceği ve buna göre dikkatli araç kullanmamız konusunda uyarılmıştık”.

Bugün bu teklif biraz fantezi gibi görünse de KKTC’de belirli bir hazırlık süresinden sonra trafiği sağa almak KKTC’nin kararlılığını tüm dünyaya duyuracak bir yöntem olacaktır. Zamanında 8 milyon nüfusuyla İsveç bunu başardıysa 400.000’lik nüfusuyla KKTC’de başarabilir.

Hatta trafiği sağa alacağız diyerek niyet ifade etmek dahi ilk başta yeterli olur. Unutmayın “Şeytan azap da gerek” diye atalarımız boşuna söylememiştir. Biraz da Rumlar düşünsün!

Bülent Akarcalı’nın yazısının tamamını okumak için tıklayın…