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Bülent Arınç: 2002'de Soros'un araştırmalarını kullanırdık, o zaman baş tacıydı

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Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan’ın tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya yönelik 'Sorosçu' eleştirilerine ilişkin konuştu. Arınç, "2002'de biz de Soros'un vakfının araştırmalarını kullanırdık. Kendimize saygımız olmalı" dedi.
Bülent Arınç: 2002'de Soros'un araştırmalarını kullanırdık, o zaman baş tacıydı

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya yönelik 'Sorosçu' eleştirilerine ilişkin konuştu. Arınç, George Soros’un 2002'de kurduğu Açık Toplum Vakfı'nın araştırmalarını kullandıklarını ve o dönem Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker ile birçok kez görüştüklerini söyledi. Bülent Arınç, “İnsanların ‘vay Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” dedi.


Arınç, TV5’te katıldığı programda konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
Soros’la ilgili de şeyler var. Tabii bu benim kabul edemediğim şeyler. Soros bir ara Açık Toplum diye muteberdi. Bunun Türkiye’deki temsilcisi Can Paker’di. Can Paker o zaman vakıfta bulunurdu. Vakfın yaptığı araştırmaları da biz done olarak kullanırdık. Paker, Etyen Mahçupyan ve diğer araştırmacılarla birlikte bana belki 5 defa gelmiştir. O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde başı olan bir insanın ‘vay Sorosçu’ diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden çünkü bunu beraber, inanarak yaptık.

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