Bülent Arınç: "Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili "Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" dedi.

Arınç, Habertürk'te yayımlanan programa konuk oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili soruya yanıt veren Arınç, Kaftancıoğlu'nu sevmediğini, beğenmediğini, yazdıklarına katılmadığını belirterek "Bunlardan dolayı ceza verilecek olacak, ben bir hukukçuyum, bu mesajlar toplumu infiale sürükleyecek olsa, 2013'te bir soruşturma açardı savcılarımız. Ama üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dava açılıp hemen 2-3 celsede karar veriliyorsa buna nasıl bakmak lazım?" ifadelerini kullandı.

Arınç, "Verilen kararın iyi ya da kötü olduğunu söylemekten uzağım. Kaftancıoğlu'nu sevmiyor olabiliriz. Seçimi kazandı bir kahraman haline getirdiler. Attığı mesajların hiçbirisine katılmıyorum. Ama ifade özgürlüğüne saygı duymalıyız, tahammül etmek zorundayız" dedi.

"Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur"

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasına değinen Arınç, kayyım kararlarının yasal olduğunu söyledi.

Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece Ahmet Türk'ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk'ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk'ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir."