Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP’nin oylarının yükseleceğini ifade etti.

Kanal 42'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için "Ona rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide... Özellikle Baykal çizgisi" dedi. Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti.

“Siyasette nefret dili olmaz”

Daha sonra geçmişte siyasi liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, şöyle konuştu: