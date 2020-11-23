Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki vermesi üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Arınç, Posta Gazetesi Murat Çelik'e yaptığı açıklamada henüz istifa etmediğini 'Erdoğan'la bizzat görüşeceğini' ifade etti.

Arınç'ın açıklamaları şöyle: