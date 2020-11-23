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Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

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Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum
Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki vermesi üzerine yeni bir açıklama yaptı. 

Arınç, Posta Gazetesi Murat Çelik'e yaptığı açıklamada henüz istifa etmediğini 'Erdoğan'la bizzat görüşeceğini' ifade etti. 

Arınç'ın açıklamaları şöyle:

  • Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.
  •  
  • - İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. - Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem.
  •  
  • - Oluşan durumla ilgili, Sn. Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. - Sn. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum.
  •  
  • - Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.- Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim.
  •  
  • - Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim.
  •  
  • - Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.
  •  
  • - Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var.
  •  
  • - Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.

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