Bülent Arınç: İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul edilemez

Eski TBMM Başkanı ve AKP milletvekili Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili konuştu.“Çıkan sonuçlardan her parti kendi bakış açısına göre başarılı çıkmış” diyen Arınç, “İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul e

Eski TBMM Başkanı ve AKP milletvekili Bülent Arınç, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili konuştu.“Çıkan sonuçlardan her parti kendi bakış açısına göre başarılı çıkmış” diyen Arınç, “İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul edilemeyeceğini” söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, İstanbul’daki seçim sonuçlarının sabırla beklenmesi gerektiğini de söyledi:

Quote Message: Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısına göre başarılı çıkmış. Biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız şu kadar büyükşehir, şu kadar il kazandı. Yüzlerce, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde de oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. İttifaklarla böyle kıyasıya geçen bir seçimde, yüzde 44- 45 oyla çıkmış olmak AK Parti açısından başarılıdır. İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul edilemez. Ancak total baktığınız zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Geldiğimiz noktada başarısızlığın söz konusu olmadığını söylüyor." Çıkan sonuçlardan da her parti kendi bakış açısına göre başarılı çıkmış. Biz de böyle görüyoruz. AK Parti'ye bakarsanız şu kadar büyükşehir, şu kadar il kazandı. Yüzlerce, binlerce belediye meclis üyesi çıkardı. Totalde de oyu yüzde 44'lerden aşağı değil. İttifaklarla böyle kıyasıya geçen bir seçimde, yüzde 44- 45 oyla çıkmış olmak AK Parti açısından başarılıdır. İstanbul ve Ankara'nın kaybedilmesi AK Parti açısından başarı olarak kabul edilemez. Ancak total baktığınız zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor. Geldiğimiz noktada başarısızlığın söz konusu olmadığını söylüyor."

Quote Message: CHP kendi açısından başarılı görünebilir. En azından 2 büyükşehirde önde gözüküyor. Henüz İstanbul sonuçlanmış değil. Zaten İzmir'i alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bunun yanında hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı." CHP kendi açısından başarılı görünebilir. En azından 2 büyükşehirde önde gözüküyor. Henüz İstanbul sonuçlanmış değil. Zaten İzmir'i alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bunun yanında hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı."

“Son aldığım haber Maltepe ve Büyükçekmece için sayımlar bitti”

İstanbul'daki seçimlerde Maltepe ve Büyükçekmece için sayımların bittiği haberini aldığını belirten Arınç, 'olağanüstü itiraz' yöntemine gidileceğini söyledi: