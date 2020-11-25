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Bülent Arınç ve birçok AK Parti’li vekil DEVA Partisi’ne katılacak!

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Gazeteci Sabahattin Önkibar Youtube hesabından yayınladığı videoda Bülent Arınç'ın AK Parti'den ayrılıp hangi partiye katılabileceğini açıkladı.
Bülent Arınç ve birçok AK Parti’li vekil DEVA Partisi’ne katılacak!

Gazeteci Sabahattin Önkibar, kendisine ait youtube kanalında paylaştığı videoda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu görevinden istifa eden ancak AK Parti’den henüz istifa etmeyen Bülent Arınç’a ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Arınç’ın, iktidarı zorlayan açıklamalarının devam edeceğini söyleyen Gazeteci Sabahattin Önkibar, “Bülent Arınç’ın Ali Babacan’ın DEVA Partisine katılması kuvvetle muhtemeldir” açıklamasında bulundu.


 
“DEVA PARTİSİNE KATILMASI KUVVETLE MUHTEMEL”
 

Gazeteci Sabahattin Önkibar’ın çarpıcı iddiaları şu şekilde;

“Bülent Arınç’ın yakın gelecekte AK Parti’den kopması muhtemeldir. Bu kopma istifa şeklinde olmayacak, AK Partinin onu ihraç etmesi şeklinde olacak. Bülent Arınç’ın ihraç edilmesi sadece AK Parti’de vekil olan oğlunun değil, aynı zamanda çok sayıda milletvekilininde bu partiden ayrılmasına vesile olacak. Bülent Arınç’ın Abdullah Gül ile beraber olması ve Ali Babacan’ın DEVA Partisine katılması kuvvetle muhtemeldir.”

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