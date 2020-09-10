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Bülent Arınç ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

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Bülent Arınç ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Bülent Arınç ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bülent Arınç ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA - Bülent Arınç ve eşinin testi pozitif çıktı.

Arınç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün eşim ve benim korona virüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz" dedi.

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