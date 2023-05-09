  • BIST 4.536,20
  • Altın 1277.673
  • Dolar 19.5176
  • Euro 21.3974
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'tan Ali Yeşildağ ve Muhammet Yakut yorumu: İddialar incelenmeli

»
Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanların yolsuzluk yaptığını iddia eden Ali Yeşildağ'ın iddialarının üzücü olduğunu ama mutlaka incelenmesi gerektiğini söyledi.
Bülent Arınç'tan Ali Yeşildağ ve Muhammet Yakut yorumu: İddialar incelenmeli

Arınç, "Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını veya bu konuların doğru olmadığına inandıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ali Yeşildağ ve Muhammet Yakut gibi isimlerin iktadara yönelik dile getirdiği iddialarla ilgili yargıyı ve kolluk kuvvetlerinin gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Arınç,"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bir başkasının isimleri karıştırılarak yapılan bu açıklamalara sadece üzüntü duyuyorum. Ama suç iddiası ve isnadında bulunmaları karşısında hem yargı makamlarının hem de kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması doğru olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"DOĞRU OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM"

Söz konusu iddiaların doğru olması halinde gereğinin yapılması gerektiğini ifade eden Arınç,  "Türkiye'de, özellikle son zamanlarda, seçime yakın tarihlerde bir takım insanlar Youtube'dan videolar yayınlayarak, bir kısmı dışarıdan bir kısmı içeriden bağlantılı olarak çok ciddi iddialar ortaya koyuyolar. Bunların doğruluk derecesini bilmem. Doğru olmamasını da temenni ederim" dedi.

"SORUŞTURMAYI YAPMAKLA SORUMLU OLAN KİŞİLERİN BU İŞİ CİDDİYE ALMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

İddialarla ilgili incelemelerin 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Arınç, "İlgili makamlar gerekli soruşturmayı yapmalıdır, sonuçlarını da kamuoyuna açıklamalıdır. Bunlar seçime kadar olacak şeyler değilse bile, devletin kurumlarının bu konulardaki hassasiyetini her zaman için göstermesini beklerim" diye konuştu.

"Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını veya bu konuların doğru olmadığına inandıklarını düşünüyorum" diyen Arınç, şöyle konuştu:

"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Dolayısıyla biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Yıllardan beri de çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele etmiş bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu: Erzurum'da bize değil millete taş atıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:01
  • Kızılay’da İmamoğlu mitingini hedef gösteren iki kişi görevden alındı08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:24
  • " Kalbiniz dayanmayacak" demişti... Oğuzhan Uğur, "Deprem Özel" videosu paylaştı!08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:16
  • Kemal Derviş hayatını kaybetti08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:05
  • Birçok ülkede oy kullanma işlemi sona erdi08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:47
  • Sanatçılardan saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu’na destek08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:08
  • Washington Post: İran yardım konvoyuyla Türkiye üzerinden Suriye’ye silah soktu08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:54
  • Kızılay'ın kan stokları yeniden normal seviyede08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:40
  • İngiliz medyasından seçim grafiği: Erdoğan’ın maliyeti diye verdiler07 Mayıs 2023 Pazar 20:49
  • İmamoğlu’nun Erzurum mitingine saldırı07 Mayıs 2023 Pazar 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti