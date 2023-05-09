Bülent Arınç'tan Ali Yeşildağ ve Muhammet Yakut yorumu: İddialar incelenmeli

Bülent Arınç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bakanların yolsuzluk yaptığını iddia eden Ali Yeşildağ'ın iddialarının üzücü olduğunu ama mutlaka incelenmesi gerektiğini söyledi.

Arınç, "Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını veya bu konuların doğru olmadığına inandıklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ali Yeşildağ ve Muhammet Yakut gibi isimlerin iktadara yönelik dile getirdiği iddialarla ilgili yargıyı ve kolluk kuvvetlerinin gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuşan Arınç,"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arınç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bir başkasının isimleri karıştırılarak yapılan bu açıklamalara sadece üzüntü duyuyorum. Ama suç iddiası ve isnadında bulunmaları karşısında hem yargı makamlarının hem de kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması doğru olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"DOĞRU OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM"

Söz konusu iddiaların doğru olması halinde gereğinin yapılması gerektiğini ifade eden Arınç, "Türkiye'de, özellikle son zamanlarda, seçime yakın tarihlerde bir takım insanlar Youtube'dan videolar yayınlayarak, bir kısmı dışarıdan bir kısmı içeriden bağlantılı olarak çok ciddi iddialar ortaya koyuyolar. Bunların doğruluk derecesini bilmem. Doğru olmamasını da temenni ederim" dedi.

"SORUŞTURMAYI YAPMAKLA SORUMLU OLAN KİŞİLERİN BU İŞİ CİDDİYE ALMADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

İddialarla ilgili incelemelerin 14 Mayıs'taki seçimlere kadar yapılmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Arınç, "İlgili makamlar gerekli soruşturmayı yapmalıdır, sonuçlarını da kamuoyuna açıklamalıdır. Bunlar seçime kadar olacak şeyler değilse bile, devletin kurumlarının bu konulardaki hassasiyetini her zaman için göstermesini beklerim" diye konuştu.

"Gerekli soruşturma ve incelemeyi yapmakla sorumlu olanların bu işi ciddiye almadıklarını veya bu konuların doğru olmadığına inandıklarını düşünüyorum" diyen Arınç, şöyle konuştu:

"Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Dolayısıyla biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Yıllardan beri de çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele etmiş bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum."