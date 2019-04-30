Bülent Arınç'tan çağrı: Kolları sıvamaya hazırız

AKP kurucularından olan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrıda bulunarak 'Yeniden bir araya geliriz mi diyorsunuz?' sorusuna, 'Nasıl olacaksa olur, siz bana söyleyin yeter ki. Kolları bir sıvarız ki, AK Parti’yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Süperhaber'den Hülya Okur'a konuşan Arınç, "AK Parti’de ayrışmayı bekliyor muydunuz çünkü 'Kurarken bu tür geçişlerin olacağını hiç düşünmedik' gibi bir ifadeniz oldu" sorusuna "Ayrılıklar olur da. Çok idealist, çok samimi, çok hasbi şeylerdi bunlar. Ama işin doğasında varmış bu demek ki. Fransız İhtilali'nde bile ihtilalciler sonradan birbirlerini yediler. Veya bir başka partide, bir başka toplulukta. Zaman içerisinde değişimler olabiliyor. Bizde de arzu edilmeyen ayrılıklar, küskünlükler olabilir. Bunun telafisi çok kolay, yeter ki bunu istesin" yanıtını verdi.

"Yeniden bir araya geliriz mi diyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Arınç, "Nasıl olacaksa olur, siz bana söyleyin yeter ki. Kolları bir sıvarız ki, AK Parti’yi bugünkü gücünün 10 katına ulaştırırız" dedi.

Arınç, röportajın devamında sorulara şu yanıtları verdi:

- O çağrıyı Cumhurbaşkanına mı yapıyorsunuz

Hayır, sadece Cumhurbaşkanı değil, herkese. Ben halk ile birlikteyim. Sizden sonra Balıkesir’den, Tatvan’dan arkadaşlar gelecek. Biz burada Türkiye’yi, AK Parti’yi konuşuyoruz, kim nereye giderse gitsin biz AK Partiliyiz.

O çağrıyı Cumhurbaşkanı yapmalı gibi mi görüyorsunuz? Abdullah Gül, Davutoğlu için…

Başımızda o var. Hep bu isimler üzerinde kalmayalım. Ben 50 yılın siyasetçisiyim. İkinci kitapta 2001’den başlayacak, muhteşem 10 yıl ve ondan sonra 2011’den, Allaha ısmarladık dediğim güne kadar. Bestseller olacak o kitap.

Bilmediklerimiz üzerine mi kurulu? Özel münasebetlere mi yer veriyorsunuz?

Özel değil, memleketimizin yaşadığı işler. Cumhurbaşkanımızın başarılı yönetimini, hem iç hem dış politikada yaşadığımız olayları bir tanık olarak paylaşacağız. Tabii gizli kalması gerekenler yine gizli kalacak. Ben MGK’dan sorumlu Başbakan Yardımcısıydım. MGK kararlarında gizlilik vardır, MGK tutanakları ebediyen gizli kalmaya mahkumdur.

Bu noktada “Siyasette en büyük güç gücünü ve bildiklerini gizleyebilmektir” sözünüzü hatırladığımızda gücü elinizde tutmaya kararlı görünüyorsunuz. Peki AK Parti gücü elinde nasıl tutabilir?

Müthiş. Benim çağrım AK Parti’nin bu güzel gövdesi, güçlü gövdesi varken en az yüzde 40’lık kocaman bir gövde var. Öbürleri bizim eteklerimize ulaşamıyor ama bir yerde de işler iyi gitmiyor pek. Bu gövdeyi çok daha güçlendirelim. Yine bir aile fotoğrafı olsun ki, millet bu fotoğrafa bakarak AK Parti’ye oy versin. Çünkü bizim zamanımızda iki fotoğraf vardı. Bir Demirel’in “benim aile fotoğrafım” dediği bir fotoğraf, millet bunu bir kenara attı.

İkincisi, bizim fotoğrafımız, on, on beş, yirmi, otuz tane adamın birlikte çektirdiği fotoğraf. Hepsi birbirinin eksikliğini tamamlayan, hepsi birbirine güç katan, hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli. Millet oraya baktı; beni sevenler beni gördü, Tayyip Beyi sevenler Tayyip Bey’i gördü. Abdullah Bey’i daha yumuşak daha akılcı bulanlar onu gördü. Daha cesur, cengaver görmek isteyenler Tayyip Bey’di. “Ah tam benim aradığım adam” dedi. O fotoğraf bize 17 senelik iktidar sağlıyor ama o fotoğrafta bir eskime, bir yıpranma, bir solukluk meydana gelmişse bu fotoğrafı tekrar canlandırmamız lazım. İşin özü bu.

Böyle bir çağrı olursa katılımda aynı samimiyette olur mu?

Bilmem, samimi bir çağrı olursa kim tarafından yapılacaksa arkadaşlarımın ben hiçbir zaman samimiyetinden şüphe etmiyorum ama bir şartım var, Allah Rad Süresi'nde diyor ki: Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah’tan başka yardımcıları da bulunmaz. Önce kendimizi değiştireceğiz yani yanlış giden bir şey varsa akılcı olarak bunu terk edeceğiz.

Şimdi yeri geldiği için söyleyeyim, bu kadar yıl siyaset yaptık elhamdülillah. AK Parti’nin başında da vardım, sonunda da vardım, daha da devam ediyor hamd olsun. 2000 yılında Ahmet Yesevi Hazretleri’nin türbesinin açılışında da bulundum. İmam Maturidi Hazretleri de böyledir, ikisini de çok önemli buluyorum. Bunların hepsi Piri Türkistan’dır. Ahmet Yesevi Hazretleri’ne sormuşlar “Şeriat nedir?” diye. Hepimizin bildiği şeyleri söylemiş genelde. Yani Allah’a birlik, iman etmek, asla şirk koşmamak, namaz kılmak vs... Ama Hülya Hanım, bir tanesi bu günümüze ışık tutuyor bizim. Nedir o? Altıncısı; “Yumuşak huylu ve tatlı dilli” olmak. Buna İslam’da “Kavli Leyyin” derler. Ayetlerde, hadislerde geçen şey budur. Peygamberimize hitaben Cenabı Hak buyuruyor ki: Sen sert olsaydın ağır kelimeler konuşsaydın, etraftakiler senden kaçardı. Sen onları yumuşak dille güzel huyla davet et, Rabbinin yoluna. Yumuşak huylu, tatlı dilli doğruları söyleyen bir yapıya tekrar kavuşmamız lazım.

"Değişim" dediniz de, "Bugünün bize bir şeyler söylemesi "lazım dediniz. Bunun partinin kuruluş felsefesi ile de ilgisi olmalı muhtemelen. Tarihçi Kemal Karpat; Çok büyük bir parçalanma değil gerçi ama var. Bülent Arınç başka görüş, Tayyip Bey başka görüşü temsil ediyor. Yani orta sınıf içinde bugünkü Türkiye’de dönüşüm siyasi iktidarın bir ekonomik-sosyal siyaset olmaktan çıkarak ideolojiye dönüşmesidir artık, demişti. AK Parti ideolojisi dönüşmeli mi, yenilenmeli mi?

1995 seçimlerinde Refah Partisi olarak birinci parti olduk. Aldığımız oy %21,5’ti. Bize göre çok büyük bir rakam. 158 milletvekili çıkardık ama biz ilk seçimde AK Parti’de %35 oyla 363 milletvekili çıkardık. Konjonktür, seçim sonuçları ve bütün partilerin parlamento dışında kalması bize bunu getirdi. Şunu söyleyeceğim: Erbakan hoca, o zaman bunu bize izah ederken bazı gazeteciler, bazı yorumcular “Refah Partisi değiştiği için kazandı ve birinci parti oldu” dediler. Erbakan Hoca buna karşı çıktı. ”Biz değişmediğimiz için kazandık ve birinci olduk” dedi. Değişen metot, usul ve yöntemdi.

Bu değişimi de Refah Partisi’ne Tayyip Erdoğan getirdi. O zaman ben hatırlıyorum 1980’li yıllar o herhalde 1984-1985’ten sonra il başkanı olmuştur. Kapı kapı siyasetini getirdi, yüz yüze siyasetini getirdi. İnsanlarla birebir ilişki kurarak Refah Parti’sini güçlendirdi. İlk defa onun döneminde kadın kolları kuruldu. Daha öncesinde kadın kolu kurmak, kadınların siyasi çalışmaya katılması falan çok anlaşılır bir şey değildi. Hatta kadın kolları, İstanbul’da faaliyete başladığı zaman ben daha sonra birlikte olduğumuz çok hoca efendinin “Olmaz canım! Bu kadınlar da her yere girmez ki. Bunlar nasıl kapı kapı dolaşacaklar? İşte bir meyhaneye sıra geldiği zaman nasıl girecekler? Hiç hoş olmayan bir yere gidecekleri zaman nasıl olacak?” falan diye karşı çıktıklarını biliyorum.

Ama Tayyip Bey dedi ki “Siyaset birlikte yapılacak.”... Kadınlar ve gençlik kolları... Gençlik kollarını örgütledi. Biz esnaf ziyaretleri, mesleki kuruluşlar ziyaretleri, ev ziyaretleri, sohbetler, onlara video izletmeler, konferansa götürmeler bir ortalığa girdik. Bu değişim değil, bu metotta farklılıktır. O zaman bunu tuttuğunu görünce biz hemen Manisa’da bunu uyguladık. Yani bu işin patenti “Recep Tayyip Erdoğan”’a aittir. Biz o zaman il müfettişliği yapıyorduk. Ben Manisa’daydım. Hem Manisa’dan sorumluyum, hem Aydın ve Muğla’dan sorumluyum. O zaman zannediyorum Tayyip Bey de Trakya’dan sorumlu. Edirne veya Tekirdağ’dan Malkara’dan sorumlu.

O zaman birinci ağızdan duymadım ama çevresindekilerden duydum. Çok da hoşuma gitti. Bunu örnek veriyorum şimdi, Tayyip Bey diyelim ki Edirne’nin Malkara’sına Keşan’ına Tekirdağ’ına daha doğrusu veya Lüleburgaz’ına gidiyor, kahve ziyaretleri yapılıyor köylerde. Biz her gittiğimiz yere “Selamün aleyküm” diye giriyoruz ama oturanların hiç birisi karşılık vermediği gibi çevresine bile bakmadan oturmasına devam ediyor. “Selam almadınız birkaç kelime konuşalım” falan dendiğinde hiçbir ilgi olmuyor.

Bir defa, üç defa, beş defa falan sonra bu gezilerden bir tanesinde demiş ki adamın bir tanesi “Kardeşim bizim buraya geliyorsunuz, eksik olmayın. “Esselamü Aleyküm” diye başlıyorsunuz, millet size bir karşılık vermiyor, sizi dinlemiyor. Siz hata ediyorsunuz” demiş “Allah Allah ne hatası?” demişler. “Kardeşim burası Trakya. Burada bir kahveye girdiğin zaman Esselamü Aleyküm diye girmeyeceksin o insanlarla iletişim kurmak için “Ya ne diyeceğiz?” demişler “Merabayın arkadaşlar” diyeceksiniz. Bu çok sosyolojik fevkalade önemli bir olay. Bunu herkes bilsin. “Ben bunu söylersem ne olacak?” Sen bunu söylersen “Herkes ayağa kalkacak merhabayın diyecekler, sen de oturacaksın sohbet edeceksin” denemesi bedava. Ondan sonra bir kahveye gittiklerinde “Merhabayın arkadaşlar” demişler herkes kalkmış “Merhabayın” demiş.

Tayyip Bey demiş ki, iletişim kurmak için kırk tane yol var. Sizin gibi güler yüzlü bir bayanla karşılaştığımızda “Günaydın” dersin. Yaşlı sakallı bir hacı amcayla karşılaştın “Hayırlı sabahlar” dersin. Selam vermen gerekir “Selamün Aleyküm amca“ dersin “Dede” dersin “Beyefendi” dersin. Eve giriyorsun “İyi günler” dersin, evden çıkıyorsun “iyi günler” dersin. "İyi günler", "merhaba", "Selamün Aleyküm", "günaydın", hepsi yerine göre bir selamlaşma vesilesidir. Sadece Esselamü Aleyküm değil ki. Yerine geldi bir "merabayın" de, yeri geldi "günaydın" de, yeri geldi "hayırlı sabahlar" de. Ben bunu avukatlık hayatımda da kullanmaya başladım.

Eskiden bir adliyeye girerdik bir ağırlığımız vardı. “Efendim hayırlı işler, iyi günler Hakim Bey” buradan çözdük işi. Küçükle küçük, büyükle büyük, köylüyle köylü, kentliyle kentli ama yerine göre ortak değerlerimizi de her yerde kullanmamız lazım. Yani “Günaydın” demenin ne mahsuru var? Hiçbir mahsuru yok. Yani birileri bizi çağırır da bu iş nasıl olacak derse hepsini anlatırız.

- Yani AK Parti temellerini koruyacak ama belki bir metot değişikliği yapmalı, diyorsunuz.

Birileri bizi çağırır da o iş nasıl olacak derse o zaman anlatırız.