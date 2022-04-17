Bülent Arınç’tan enflasyon açıklaması: Milleti konuşmayla aldatamazsınız

“Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız" dedi.

AKP Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han’da iftar programı düzenlendi.

İftara eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç, AKP MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AKP'li belediye başkanları, AKP ilçe başkanları, AKP Kadın Kolları üyeleri, gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Arınç konuşmasında, partisi AKP'nin ekonomik krizden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadığını ve siyasetçilerin yaşanan bu sıkıntıları görmezden gelemeyeceğini söyledi.

Arınç "Yıllardır siyasetin içerisinde olan bir insan olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız" şeklinde konuştu.

Arınç'ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

“Sorunu göreceksin, sorunu teşhis edeceksin, bunu halkımıza anlatacaksın ve biz bunun çaresini bulacağız. Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet ‘AK Parti’ diyor başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Bize güvenin. Bunu Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Görüyorsunuz ki hala ne sıkıntı içinde olursa olsun insanlar, Cumhurbaşkanına güven noktasında hala yüksek bir çıta var ki muhalefet bunun eteğine bile yapışacak durumda değil. Bu güven gitmesin inşallah. Bu sıkıntılardan kurtulalım, kurtulmalıyız.

Çünkü yıllardır siyasetin içerisinde olan bir insan olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız.”