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Bülent Bebek UBP'ye katıldı

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Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katılan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’e rozet taktı. Üstel, Gazimağusa İlçe binasında düzenlenen toplantıda Bebek’in UBP’ye katılımını kutladı.
Bülent Bebek UBP'ye katıldı

Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’ne (UBP) katılan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’e rozet taktı. Üstel, Gazimağusa İlçe binasında düzenlenen toplantıda Bebek’in UBP’ye katılımını kutladı.

Toplantıda konuşan Üstel, Bebek’in bağımsız olarak önemli hizmetler verdiğini ve artık resmen UBP’nin bir parçası olduğunu belirtti. Üstel, “Bülent Bebek, partimizle her zaman gönül bağı kurmuş ve buna göre hareket etmiştir. Partimize uzun yıllardır koşulsuz şekilde hizmet vermeye devam edeceğine inandığımız Bülent Bebek’i tekrardan aramızda görmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise, UBP’ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün bu mutlu günde beni yalnız bırakmayıp yanımda olan herkese teşekkür ederim. UBP’ye babam 1975’ten itibaren hizmet etmiş, ben de babamdan sonra partimizin her kademesinde görev yapmış biriyim. Belediye Başkanlığı görevine başladığım günden itibaren Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel ile birlikte bölgenin sorunlarını gidermek için ortak çalışmalar yaptık. Bugünden sonra da UBP rozeti altında bölgemize hizmetimiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

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