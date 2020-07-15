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Bülent Dizdarlı: “Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 raporu gayet güzel”

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Bülent Dizdarlı: “Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 raporu gayet güzel”
Bülent Dizdarlı: “Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 raporu gayet güzel”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Sağlık Bakanlığı’nın “Covid-19 Raporu” eline dün saat 15.00 dolaylarında ulaştığını belirterek, “Raporu iki kez okuma olanağı buldum.

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim : söz konusu rapor eldeki olanaklarda göz ardı edilemediğinde c” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dizdarlı, şu ifadeleri kullandı:

“Tabi ki bu güzellik, rapor bize ulaştırılmadan iki saat önce yayımladığım sosyal medya iletisini geri çekmemi gerektirmez.

Çünkü bakanlık mayıs ayında yapması gereken raporlamayı temmuzda yapmıştır. Birde pazartesi mecliste “rapor hazır bir iki saate kadar Başkanlığa iletilecek “ denilmesine rağmen bu gerçekleşmemiştir. İyi ki toplantı ertelenmiştir : Zira rapor yine toplantının başlangıç saatinde değil bitiş saatinde gönderilmiştir.

Rapor Mart ayından Nisan sonuna kadar olan süreci kapsamaktadır. 1 Temmuz sonrası dönem yoktur. Ancak bunu normal karşılarım. Daha sonra ekleneceğini umarım ve beklerim.

Raporun Kitapçık değil de E-posta olarak yayımlanmasını da daha sürecin bitmemesi nedeniyle çok olumlu karşılıyorum . Bu yönde yapılan eleştirilere katılmıyorum.

Başta da dediğim gibi Rapor ufak tefek ifade hataları olmasına karşın güzel hazırlanmıştır. Keşke geç de kalınmasa ve BM nezdinde zor durumlara düşmeseydik.

Raporun İngilizce versiyonu da başka bir arkadaşımca incelenmektedir. Yarın İki toplumlu Teknik Komite ‘nin Türk üyeleri olarak toplanacak ve raporu muhataplarımızla görüşmeye hazırlanacaktı
Bilginize sunulur…”

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