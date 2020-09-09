Bülent Dizdarlı’nın “Hançerin Bekçisi” Romanı Çıktı

Dr. Bülent Dizdarlı’nın yeni romanı “Hançerin Bekçisi” Khora Yayınları’ndan çıktı. Bugün Khora Kitabevi’nde ve tüm kitapçılarda raflardaki yerini alan roman, Dizdarlı’nın en çarpıcı eserlerinden biri. Okuru 1500’lü yıllardan günümüze;Ekber Şah’tan MağusalıBragadino’ya; Hindistan’dan Makedonya’ya; Tapınak Şövalyeleri’nden masonların gizli toplantılarına sürükleyen fantastik kurgu, tarihi ve kültürel bilgilerle aşk ve erotizmi harmanlıyor.

Editörlüğünü NazenŞansal’ın yaptığı eserin kapak ve sayfa tasarımını grafiker Ömer Tatlısu, düzeltilerini ise Hüseyin Yalyalı ile MünürRahvancıoğlu üstlendi. Türkiye’de de basılarak okurlara sunulan romanın konusu ise şöyle:

Ekonomik açıdan dara düşen bir aile, Lefkoşa Surlar İçi’ndeki atadan kalan evlerine taşınır. Gelin görün ki evin bir odasının içinde, kime ait olduğu bilinmeyen bir Yatır mezarı ve mezarın içinde de kutsal bir hançer vardır. Burada yatan kişi mahallenin koruyucusu sayılmakta, bilge ve bir o kadar da güçlü olduğuna inanılmaktadır. Evin delikanlısının odasını paylaştığı Yatır’ın hayaleti vücut bulur, dile gelir vehançerin hikâyesini anlatır. Araf'ta sıkışıp kalan Rahman'ın yaşam öyküsü, delikanlının hayatını, hayal bile edemeyeceği yerlere götürecektir.

Künye:

Hançerin Bekçisi

Türü: Roman

Yazar: Bülent Dizdarlı

Yayına Hazırlayan: Nazen Şansal

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Ömer Tatlısu

Düzelti: Hüseyin Yalyalı, MünürRahvancıoğlu

Sayfa Sayısı: 160

Fiyatı: 28TL