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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi daha!

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Başarıyla tamamladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bu kez Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı için kolları sıvadı.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden bir sosyal sorumluluk projesi daha!

Başarıyla tamamladıkları sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bu kez Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı için kolları sıvadı.

Desteğe ihtiyaç duyan barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulunmak için öğretmen ve öğrenciler toplam 3250 TL bağışta bulundu. Toplanan para karşılığında 26 paket mama alınarak barınak yetkililerine teslim edildi.

Öğrenciler arasından Melisa Cabacaba harçlıklarından biriktirdiği 350 TL’yi barınak yararına bağışlayarak hem öğretmenlerinden hem de Lefkoşa Türk Belediyesi yetkililerinden takdir topladı.

Etkinlikte konuşan okul yetkilileri sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çekti. Etkinliğin diğer okullara da örnek olmasını temenni ettiklerini ve Bülent Ecevit Ailesi olarak bu tarz projelere her zaman yer vereceklerini belirttiler.

 

 

 

 

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