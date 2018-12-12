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Bülent Ecevit Lisesi bu yıl da Paylaşımı Artırdı

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Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrecileri geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de gönüllü katkılarıyla Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Paylaşım Mutfağı’na katkı yaptı.
Bülent Ecevit Lisesi bu yıl da Paylaşımı Artırdı

Grup çalışması ile 25 kolilik bağış yapıldı

Okulda düzenlenen grup çalışması ile bu yıl 10-IGCSE-Fen-A sınıfı  koordinasyonu ile 25 kolilik bağış toplandı ve toplanan malzemeler LTB Paylaşım Mutfağı’na ulaştırıldı. Malzemeleri teslim alan LTB Paylaşım Mutfağı yetkilileri geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da 2.kez Mutfağa katkı yaparak paylaşımı artıran 10 Science Sınıfı öğrencilerine, organize eden tarih öğretmeni Hülya Tek,Onur Kurulu Başkanı Seyide Çelebi ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Sorumlu Müdür Muavini Ertan Dolu' ya teşekkür etti.

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