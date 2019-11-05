Bülent Ecevit'in vefatının 13. yılı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13’üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Mezarlığı'ndaki törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP'li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

Ecevit'in 18 yıl önce bıraktığı Türkiye'den, tek bir eser kalmadığını söyleyen Aksakal, Türkiye'nin bugün siyasi ve ekonomik olarak belki de tarihinin en kritik döneminden geçtiğini söyledi.

925'te İstanbul'da doğan Bülent Ecevit 1944 yılında İstanbul Amerikan Koleji'nden mezun oldu.

Hayatının önemli bir bölümü siyasetle olduğu kadar gazetecilikle de iç içe geçti.

İlk olarak Ankara'da Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'ne İngilizce çevirmeni olarak işe başlayan Ecevit 1946–50 arasında Londra'da Türk Basın Ataşeliği’nde çalıştı.

Bülent Ecevit aynı dönemde BBC Türkçe Servisi için dışardan düzenli olarak sanat programları yapıyordu.

1950–60 arasında "Ulus" gazetesinde ve "Ulus"un kapatıldığı yıllarda "Yeni Ulus" ve "Halkçı" gazetelerinde, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

1965'de "Milliyet" gazetesinde günlük yazılar yazdı. 1972'de aylık "Özgür İnsan", 1981'de haftalık "Arayış", 1988'de aylık "Güvercin" dergilerini çıkarttı.

Siyasi yaşamı ise 1950'lerin ikinci yarısında hareketlendi.

1957–1980 arasında, önce Ankara, sonra Zonguldak'tan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili oldu.

Ecevit 47 yıl aktif siyasette yer almıştı

1960-61'de Kurucu Meclis üyeliği, 1961–65 yılları arasında Çalışma Bakanlığı yaptı.

1966'da, CHP Genel Sekreterliği'ne seçildi. 1971'de partisinin askeri yönetimce oluşturulan hükümete katkıda bulunmasına karşı çıkıp görevinden ayrıldı. 1972'de CHP Genel Başkanlığı'na seçildi. 1974'te kurulan CHP-MSP koalisyonunun başbakanı oldu.

1977'de bir azınlık hükümeti kurdu fakat güvenoyu alamadı. 1978'de partisinin TBMM'de çoğunluğu olmamasına karşın, bazı bağımsız üyelerin ve küçük partilerin katkısıyla bir hükümet kurdu. Başbakanlığı 21 ay sürdü.

12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra, askeri yönetime karşı çıkışları nedeniyle üç kez hapse mahkûm oldu. Yasaklı döneminde, eşi Rahşan Ecevit başkanlığında kurulan Demokratik Sol Parti'nin kuruluşuna katkıda bulundu.

1987'deki referandumla siyasal haklarına yeniden kavuşunca, DSP Genel Başkanlığı'na seçildi.

Kısa süre sonra yapılan genel seçimlerde partisi iyi sonuç alamayınca bu görevden ayrıldı. Fakat 1989'da yeniden Genel Başkan oldu. 1991'de de Zonguldak’tan milletvekili seçildi.

28 Şubat süreci sonrası kendisine azınlık hükümeti kurma görevi verildi ve 70 milletvekiliyle başbakan oldu. 18 Nisan 1999'daki DSP birinci parti olup, MHP ve ANAP'la ortak hükümet kurdu. Bülent Ecevit bu hükümetin de başbakanıydı.

2002'deki genel seçimlerde ise bu üç parti de barajı aşamadı. Bülent Ecevit de 2004'te aktif siyaset yaşamını noktaladı.