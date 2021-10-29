Bülent Ersoy: "Allah onların belasını versin"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının bugünkü konuğu Bülent Ersoy'un davulcusu Ahmet İzgi oldu.

KKTC’deki sahte PCR testi yüzünden tutuklanan orkestrada yer alan Ahmet İzgi, o meseleye değinerek Bülent Ersoy'un kendilerine yardım etmediğini iddia etti.

İzgi, yaşananlardan sonra Bülent Ersoy'un orkestrasında çalmayacağını da belirtti.

İzgi'nin bu açıklamaları üzerine ise Bülent Ersoy canlı yayına bağlandı.

Hakkındaki iddialara sert bir dille yanıt veren Ersoy, İzgi ile kavgaya tutuştu.

"Allah onların belasını versin"



Ersoy'un, "Onlara elimin nereye kadar uzun olduğunu gösterdim. Onlar 25 güne kadar çıkamayacaklardı, en az 1 sene orada kalacaklardı. Bülent Ersoy'un Allah belasını veriyormuş, Allah onların belasını versin inşallah... Bana söylenince tövbe estağfurullah olmuyor. Siz o çirkin davranışlarını, o hallerini görseniz..." sözleri üzerine İzgi araya girmeye çalıştı.

"O kadar terbiyesiz insanlarsınız ki..."

İzgi'nin sözünü bölmesine sinirlenen Ersoy, "Bana bak, ben konuşurken konuşma, benden sonra konuş. O kadar terbiye kurallarını çiğneyen insanlarsınız ki..." ifadelerini kullandı.