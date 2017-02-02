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Bülent Ersoy çıldırdı.

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Bülent Ersoy çıldırdı.
Bülent Ersoy, Gece Yarısı Gittiği Kapalıçarşı'dan 57 Bin Dolarlık Alışveriş Yapmış

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy'un kapandıktan sonra özel izinle girdiği Kapalıçarşı'da iki saat içinde 57 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

Bülent Ersoy 2 gece önce Kapalıçarşı'yı polisler eşliğinde açtırmış ve alışveriş yapmıştı.

"EKONOMİYE TAM DESTEK"

Bir mağazadan 2 ipek halı ve  Rumeli  Orhan Kemal Kuyumcusu'ndan mücevher alan  Bülent Ersoy'un toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türk müziğinin divası, "Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek" dedi.

ÖZEL İZİN ALINMIŞTI

Bülent Ersoy, evi için turkuvaz renkte ipek halı almak istiyor, ancak çarşının kalabalığına girmek istemiyordu. Ünlü sanatçının görüştüğü halı mağazası soruna çözüm bulmuş ve
Kapalıçarşı'nın kapıları yönetimden alınan özel izinle akşam saatlerinde açtırmıştı. Ersoy, VIP aracı ile Kapalıçarşı'ya gelmişti.

Kaynak:Sondakika

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