Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibine sahip çıktı! Ailelerine para gönderdi...

Ersoy, "Onları kurtarmak için tüm servetimi harcayacağım" dediği ekibinin ailelerine 5'er bin TL gönderdi. Öte yandan tutuklanan ekip "Hayatımızı mahvettin" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.
Konser için Bülent Ersoy'la Kıbrıs'a giden orkestra üyelerine otelin temin ettiği Pcr testi sahte çıktı. Haklarında işlem başlatılan orkestra üyeleri, yapılan son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bülent Ersoy'un orkestrasının Türkiye'deki ailelerine 5 bin TL'lik maddi yardımda bulunduğu ancak ailelerin para değil onlara kavuşmak istediği öğrenildi.
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