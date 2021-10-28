  • BIST 1.522,040
  • Altın 551,98
  • Dolar 9,5287
  • Euro 11,1344
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Bülent Ersoy' un Orkestrası Tahliye Edildi

» »
Sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi.
Bülent Ersoy' un Orkestrası Tahliye Edildi

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.

Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaları tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

“BİZE HİÇ YARDIM ETMEDİ”

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.

Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye gideceği öğrenildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy, Milletvekili Dokunulmazlığının İfade Vermede Bir Engel Teşkil Etmediğini Belirtti28 Ekim 2021 Perşembe 18:29
  • Bülent Ersoy' un Orkestrası Tahliye Edildi28 Ekim 2021 Perşembe 18:28
  • Cumhurbaşkanı Tatar: "Milli Çıkarlarını Korumak Suretiyle Daha Güçlü Bir Türk Ulusu Hep Özlemim Oldu"28 Ekim 2021 Perşembe 18:20
  • Hasipoğlu: UBP Tecrübesi Ve Dinamik Gücüyle Her Türlü Zorluğu Aşabilen Bir Partidir28 Ekim 2021 Perşembe 18:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizleri Kıbrıs'ta Görmekten Mutluluk Duyacağım"28 Ekim 2021 Perşembe 18:13
  • Mevlüt Çavuşoğlu: “KKTC’nin Lisans Verdiği Alanlara Hiçbir Yabancı Gemiyi Sokmadık”28 Ekim 2021 Perşembe 18:00
  • Dr. Faiz Sucuoğlu 29 Ekim Mesajı28 Ekim 2021 Perşembe 17:20
  • Taşımacılık Sürdürülebilir Değil, Bıçak Kemiğe Dayandı28 Ekim 2021 Perşembe 17:10
  • Video Skandalı... 1 kişi daha tespit edildi! Gazimağusa'da mahkemede önemli açıklamalar var...28 Ekim 2021 Perşembe 16:54
  • Çakıcı: “Atatürk'ün Yolundan Vazgeçmiyoruz”28 Ekim 2021 Perşembe 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti