Şu sıralar sağlık problemleriyle gündeme gelen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dönem televizyonların yaramaz çocuğu konumundaydı. Skandal denince ilk akla gelen isim Erbil'in pantolon indirme olayı efsaneler arasında.

"Biz neler yaşamışız" dedirten anlarıyla Türk televizyon tarihine damga vuran skandalları yeniden sizler için derledik. Kimi partneri olan kadın sunucunun kalçalarına dokundu, kimi canlı yayında konuğunun pantolonunu indirdi.