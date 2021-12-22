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Bulgar bakan, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı

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Bulgaristan'da yeni kurulan hükümetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini bildirdi.
Bulgar bakan, ülkede NATO askerlerinin takviyesine karşı çıktı

Bulgaristan'da yeni kurulan hükümetin Savunma Bakanı Stefan Yanev, ülkesinin ilave NATO askeri personeli istemediğini bildirdi.

Yanev, Facebook hesabındaki paylaşımında, NATO’nun doğu kanadındaki Rus askeri potansiyelinin artırılmasının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Yanev, şu sıralarda Bulgaristan ve Romanya’da ek askeri birliklerin konuşlandırılması dahil olmak üzere NATO çerçevesinde çeşitli yanıtların görüşüldüğünü aktardı.

Bu konuda halen kesin kararların alınmadığına işaret eden Yanev şunları kaydetti:

"Kanaatime göre böyle bir yaklaşım bölgede arzu edilmeyen bir gerginlik getirebilir. Bizim topraklarımızda konuşlandırılabilecek ek askeri personel takviye kararını haklı gerekçelere dayandıracak bir durum söz konusu değil. Böyle bir karar NATO müttefiki olarak çıkarlarımıza ve ulusal menfaatlerimize uygun düşmez.”

Bulgaristan’da 13 Aralık’ta göreve başlayan Başbakan Kiril Petkov’un hükümetine savunma bakanı olarak katılan Stefan Yanev, o tarihe kadar ülkeyi yöneten geçici teknokratlar hükümetinin başbakanı olmuştu.

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