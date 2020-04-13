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Bulgaristan Başbakanı: Lüks araçlarınızı satıp sermayenize ekleyin,sonra bana gelin

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Bulgaristan Başbakanı'ndan iş insanlarına: Lüks araçlarınızı satıp sermayenize ekleyin
Bulgaristan Başbakanı: Lüks araçlarınızı satıp sermayenize ekleyin,sonra bana gelin

 

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov kamudan mali destek isteyen iş insanlarının lüks araçlarının listesini çıkarttı ve “Önce bu araçları satıp sermayenize ekleyin. Sonra bana gelin” dedi.

Bulgaristan Başkanı Boyko Borisov korona salgını gerekçesiyle kendisinden destek isteyen iş insanlarına, “Lüks araçlarınızı satıp sermayenize ekleyin” dedi. Borisov, söz konusu iş insanlarının ultra lüks araçlarının listesini Büyükşehir Emniyet Müdürü Georgi Hadzhiev’den istedi.

Emniyet Müdürü Hadzhiev devletten mali destek isteyen iş insanlarına ait, 84 Rolls Royce, 241 Bentley, 123 Ferrari, 54 Maybach, 22 McLaren, 87 Lamborghini, 311 Maserati, 280 Hummer ve 400 Jaguar ve 5 bin Porsche olduğunu Başbakan’a bildirildi. Bunun üzerine Boyko Borisov, “Önce bu araçları satıp sermayenize ekleyin. Sonra bana gelin” dedi.

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