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Bulgaristan Başbakanı maaşını Ukrayna'ya silah alınması için bağışladı

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Bulgaristan'da "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürüyor.
Bulgaristan Başbakanı maaşını Ukrayna'ya silah alınması için bağışladı

Bulgaristan'da "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması"na yönelik tartışmalar sürüyor. Başbakanı Kiril Petkov ise Ukrayna'ya "silah alınması amacıyla" bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ukrayna’ya silah yardımı yapılması siyasi ve toplumsal bir karar birliğine bağlıdır. Toplumda bu konuda uç görüşler paylaşılıyor. Artık bu enerjiyi reel faaliyetlere dönüştürmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya silah gönderen birçok Avrupa ülkesinin ismini sayan Petkov, Bulgaristan’daki bazı endişelerin aksine, Rusya’nın bu ülkelere savaş açmadığını vurguladı.

"Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli"

Petkov'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı

"Ukrayna’ya gerçekten yardım etmek isteyen her bir Bulgaristan vatandaşını benim gibi bir maaşını bağışlamaya çağırıyorum. Söz söylemek kolay, iş yapmak zordur. Sosyal medyadaki cesur paylaşımlar artık Ukrayna’ya gerçek desteğe dönüşmeli."

Petkov, yaptığı bağışın banka dekontunu da paylaştı.

Petkov Kiev'e gidiyor

Bu arada, Bulgaristan hükümetini oluşturan 4 siyasi gücün liderleri, parlamento kararına bağlı olması gereken Ukrayna’ya silah yardımının yollanmasına ilişkin görüş birliği sağlamak üzere toplantı yapacak.

Petkov, koalisyon ortaklarının temsilcileri ile yarın Kiev’e yapacağı ziyaret öncesi koalisyonun birliği için kritik hale gelen bu konuda görüş birliği sağlanmasını istediğinin altını çizmişti.

Koalisyon ortaklarından komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), Ukrayna’ya silah gönderilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Rusya’ya yaptırımların uygulanmasına da karşı çıkarak "Ukrayna’ya tek bir Bulgar mermisinin yollanması durumunda biz koalisyondan ayrılacağız." demişti.

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