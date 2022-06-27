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Bulgaristan başkanı Petkov hükümetin istifasını sundu

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Popülist şovmen Slavi Trifonov’un “Böyle Bir Halk Var” isimli partisinin Petkov’un kabinesini oluşturan 4’lü koalisyondan ayrılmasının ardından muhalefet, meclise gensoru önergesi sunmuştu.
Bulgaristan başkanı Petkov hükümetin istifasını sundu

Petkov hükümeti, 22 Haziran’da yapılan oylamada muhalefetin oylarıyla devrilmişti.


Anayasal prosedürü izleyen Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Petkov’un istifa dilekçesini alır almaz yeni kabinenin oluşturulması için siyasi güçlerle görüşmelere başladı.


Görüşmelerin ardından Radev, parlamentoda en büyük gruba sahip Değişime Devam Partisine (PP) tekrar hükümeti kurma görevi verecek.


İstifa eden Petkov, aynı kabine listesini sunarak yeniden başbakan adayı olacağını duyurmuştu.


PP’nin bu görevde başarısız olması durumunda kabine oluşturma sırasını, eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi devralacak.


Bu arada GERB lideri Borisov, partisinin bu görevi anında iade edeceğini duyurmuştu.


En büyük iki partinin kabine oluşturamaması durumunda cumhurbaşkanı, erken seçim için tarih belirlemeden önce kendi tercihine göre meclisten 3’üncü bir siyasi güce hükümeti kurma görevi verecek.


Ülken erken seçim yoluna girerse Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek geçici teknokratlar hükümeti kuracak.


Bulgaristan’da halk, 2021’de üç kez parlamento seçimine gitmişti.


Kiril Petkov hükümeti, 13 Aralık 2021’de güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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